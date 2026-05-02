Lippo Mall Nusantara Bikin Program Inspiratif Semangat Hari Kartini

jpnn.com, JAKARTA - Mengangkat semangat Hari Kartini, Lippo Mall Nusantara menghadirkan rangkaian program spesial bertajuk Srikandi Vol. 2: “She Shapes, She Builds, She Becomes” yang dimulai pada 20 April hingga 17 Mei.

Program ini dirancang sebagai perayaan perempuan modern yang tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai kreator, pembangun industri, dan penggerak komunitas kreatif melalui berbagai pengalaman yang inspiratif dan bermakna.

Melalui Srikandi Vol. 2, Lippo Mall Nusantara menyoroti peran perempuan yang makin aktif dalam mendorong perkembangan industri kreatif. Perempuan masa kini tidak hanya mengekspresikan diri melalui karya, termasuk dalam dunia fashion, tetapi juga berkontribusi dalam menghadirkan inovasi, membuka peluang, serta menciptakan dampak yang lebih luas.

Sesi Srikandi Inspiring Talk berlangsung kemarin, Jumat tanggal 1 Mei 2026 pukul 15.00 WIB, dengan menghadirkan Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, serta Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai pembicara utama.

Kehadiran kedua tokoh ini tentunya dapat memberikan perspektif strategis mengenai peran perempuan dalam mendorong pertumbuhan industri kreatif sekaligus memperkuat ekosistem yang lebih terbuka dan berkelanjutan.

“Perempuan saat ini pada dasarnya telah memiliki kapasitas yang mumpuni. Yang dibutuhkan bukan lagi sekadar pemberdayaan, melainkan ruang dan kesempatan yang setara untuk menampilkan potensi diri. Dengan akses yang sama, perempuan dapat bergerak dan tumbuh bersama. Dalam konteks ekonomi kreatif, penguatan peran perempuan juga dilakukan melalui kolaborasi lintas pihak. Pengelolaan ruang kreatif dapat berjalan berdampingan—di satu sisi dikelola secara profesional, di sisi lain didukung dengan ketersediaan ruang yang terbuka bagi perempuan untuk berkarya. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi kunci utama, baik antara pemerintah, pengelola, maupun masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, diharapkan semakin banyak perempuan yang terlibat, berkontribusi, dan bergerak bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif,” kata Veronica Tan dalam talk show.

Irene Umar juga menambahkan event bertema Srikandi merupakan inisiatif yang sangat luar biasa.

"Apresiasi kami sampaikan kepada pihak penyelnggara yang telah menghadirkan ruang bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk berkembang. Secara khusus, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi perempuan untuk berkumpul, saling terhubung, dan melangkah bersama, sehingga dapat terus berkarya dan bersinar,” ujarnya.