Lippo Mall Puri Hadirkan Harmony in Bloom untuk Sambut Chinese New Year

jpnn.com - Lippo Mall Puri kembali menghadirkan rangkaian dekorasi megah dengan tema “Harmony in Bloom” untuk menyambut perayaan Chinese New Year 2026.

Lippo Mall Puri menyulap Atrium 1 menjadi taman bunga raksasa yang dihiasi ribuan rangkaian bunga berwarna-warni. Mengusung konsep keharmonisan yang berpadu dengan keindahan bunga dekorasi megah seluas lebih dari 250 meter persegi ini juga dilengkapi dengan tampilnya ratusan lampion.

“Pengunjung dapat menikmati dekorasi ini dari berbagai sudut pandang, baik dari lantai atas maupun saat pengunjung berada langsung di dalam area dekorasi, hingga 22 Februari 2026,” ujar Chief Commercial Officer Lippo Malls Indonesia Rita Yovita, dikutip, Sabtu (31/1).

Dia mengatakan untuk melengkapi kemeriahan perayaan Chinese New Year melalui hamparan dekorasi tematik yang indah, Lippo Mall Puri menghadirkan “Fortune Reflection Exhibition”, sebuah pameran tematik yang menampilkan beragam tenant pilihan.

Rita menyebut pameran ini menghadirkan produk unggulan mulai dari makanan dan minuman, fashion, hingga perlengkapan khas Chinese New Year, seperti angpao serta aneka hampers spesial Imlek, guna memberikan pengalaman berbelanja yang lengkap dan berkesan bagi para pengunjung.

“Tidak hanya menyuguhkan keindahan visual yang memanjakan mata, Lippo Mall Puri juga menghadirkan sebuah perayaan budaya yang sarat makna melalui pertunjukan Barongsai Tonggak kelas dunia oleh Kong Ha Hong,” jelas Rita.

Rita menyebut aksi akrobatik yang memukau ini akan menghadirkan harmoni antara keberanian, ketangkasan, dan tradisi, serta siap menjadi momen istimewa yang dinantikan para pengunjung, yang akan berlangsung pada Sabtu & Minggu, 14, 15, 21, 22, 28 Februari dan 1 Maret 2026 pukul 15.00 WIB.

“Juga, tepat pada Hari Raya Chinese New Year, hari Selasa, 17 Februari 2026 pukul 15.00 WIB,” ucap Rita.