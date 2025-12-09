Lippo Mall Puri Hadirkan My Melody & Kuromi Bestie Run
jpnn.com, JAKARTA - Siapa yang tidak kenal dengan karakter ikonik My Melody dan Kuromi?
Dua karakter Sanrio yang dicintai banyak penggemar, memiliki ciri khas tudung merah muda My Melody telah menginjak usia 50 tahun dan Kuromi dengan topi hitam menginjak usia 20 tahun.
Merayakan momen spesial ini, Lippo Mall Puri berkolaborasi dengan Provaliant Sports menghadirkan kegiatan “My Melody & Kuromi Bestie Run”, sebuah acara fun run bernuansa penuh warna dan keceriaan.
Acara itu digelar pada Sabtu, 6 Desember 2025, pukul 05.00 hingga 10.00 WIB, dan mengajak para penggemar Sanrio serta masyarakat umum untuk menikmati pengalaman berlari santai sejauh 5 kilometer.
Menggunakan racepack eksklusif berwarna putih–pink untuk My Melody dan putih–ungu untuk Kuromi, peserta akan memulai dan mengakhiri lari di area outdoor Lippo Mall Puri.
Peserta juga menikmati berbagai aktivitas menarik seperti photobooth My Melody & Kuromi, face painting, halang rintang, serta medali eksklusif My Melody & Kuromi Bestie Run di garis finish.
“Setelah sukses dengan Hello Kitty Run di tahun 2024, Lippo Mall Puri kembali menghadirkan My Melody & Kuromi Bestie Run. Antusiasme pengunjung terhadap karakter Sanrio sangat luar biasa, dan melalui kegiatan ini kami ingin memberikan pengalaman berolahraga yang menyenangkan, khususnya bagi keluarga dan anak-anak,” ujar Chief Commercial Officer Lippo Malls Indonesia Rita Yovita.
Rita menyatakan rangkaian kegiatan itu dirancang tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai ruang yang mempererat hubungan antaranggota keluarga. Karakter My Melody dan Kuromi memiliki daya tarik lintas generasi, sehingga pihaknya ingin menghadirkan pengalaman yang membuat pengunjung merasa dekat, hangat, dan terhubung satu sama lain.
