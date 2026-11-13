Lippo Mall Puri Sambut Natal Bersama Teddy Bear

jpnn.com, JAKARTA - Ada teman menggemaskan yang menyambut pengunjung Lippo Mall Puri pada musim liburan akhir tahun ini.

Sebuah teddy bear raksasa setinggi tujuh meter hadir di tengah dekorasi Natal bernuansa merah dan hijau, ditemani ratusan boneka teddy bear yang ditata cantik di Atrium Lippo Mall Puri 2.

Instalasi ini menjadi pusat perhatian dalam perayaan “A Beary Big Christmas”, yang berlangsung mulai 6 November 2026 hingga 10 Januari 2027.

Menjadi bagian dari “Season of Wonder”, tema besar perayaan Natal Lippo Malls, A Beary Big Christmas membawa pengunjung menikmati suasana akhir tahun yang hangat, ceria, dan penuh imajinasi.

Menghadirkan karakter teddy bear yang lekat dengan kenangan masa kecil, Lippo Mall Puri mengajak keluarga dan pengunjung untuk menikmati momen kebersamaan melalui dekorasi tematik dan berbagai aktivitas menarik sepanjang periode perayaan Natal.

Tidak hanya menghadirkan teddy bear raksasa dan ratusan boneka beruang dalam berbagai ukuran, dekorasi Natal tahun ini juga dilengkapi dengan labirin Natal yang memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung, khususnya keluarga dan anak-anak. Area dekorasi yang dikemas dalam konsep Teddy’s Gift Factory menjadi salah satu daya tarik utama untuk menikmati suasana Natal sekaligus mengabadikan momen bersama orang-orang terkasih.

Baca Juga: Lippo Mall Puri Hadirkan Harmony in Bloom untuk Sambut Chinese New Year

“Bagi kami, Natal merupakan momen istimewa bagi keluarga untuk menikmati waktu bersama dan mengisi liburan dengan pengalaman yang penuh kehangatan. Melalui ‘A Beary Big Christmas’, kami menghadirkan karakter teddy bear yang dekat dengan dunia imajinasi anak dan kenangan masa kecil orang dewasa. Kami berharap dekorasi ini dapat menghadirkan keceriaan, menjadi tempat mengabadikan kebersamaan, serta menciptakan kenangan Natal yang hangat bagi setiap keluarga,” kata Mall Direktur Lippo Mall Puri Sanny Hartoyo.

Semarak Natal makin terasa melalui rangkaian hiburan tematik yang dihadirkan sepanjang periode Christmas Festive. Pengunjung dapat menikmati Bear Republic Show yang berlangsung setiap hari Minggu serta pada 25 dan 31 Desember 2026.