LippoLand Genap 39 Tahun, Bidik Hunian Terjangkau hingga Pasar Premium

jpnn.com, JAKARTA - LippoLand memasuki usia ke-39 di industri properti Indonesia. Perusahaan kini memperluas perannya dari pengembang kawasan menjadi property enabler dengan menyasar kebutuhan hunian di berbagai segmen masyarakat.

CEO LippoLand David Iman Santosa mengatakan perjalanan selama hampir empat dekade menjadi modal perusahaan untuk terus menyesuaikan produk dengan perubahan kebutuhan konsumen.

“Selama 39 tahun, LippoLand tumbuh bersama Indonesia. Karena itu, kami tidak hanya ingin melihat bagaimana industri properti berkembang, tetapi juga bagaimana kami dapat tetap relevan dan memberikan kontribusi terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam persoalan perumahan,” ujar David di Jakarta, Jumat (2/10).

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Perjalanan LippoLand dimulai pada 1987 melalui pembangunan Lippo City yang kemudian berkembang menjadi Lippo Village.

Seiring waktu, perusahaan mengembangkan berbagai kawasan dan produk yang menyasar konsumen dari segmen essential dan affordable hingga premium serta ultra luxury.

Salah satu perhatian LippoLand saat ini adalah masih tingginya kebutuhan hunian terjangkau di Indonesia.

Mengacu pada angka backlog kepemilikan rumah yang disebut masih berada di kisaran 9 juta keluarga, David menilai penyediaan perumahan membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

“LippoLand tidak mungkin menjawab kebutuhan tersebut sendirian. Dibutuhkan partisipasi yang lebih luas dari seluruh pengembang, perbankan, pemerintah, dan seluruh ekosistem perumahan,” ungkapnya.