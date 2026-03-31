LippoLand Hadirkan Ruko Modern dengan Potensi Pasar Besar di Lippp Karawang

jpnn.com, JAKARTA - LippoLand hadirkan ruko modern dengan potensi pasar besar, yakni The Hive @ K Town Boulevard di Lippp Karawang.

Kehadiran produk ini diharapkan bisa mendukung aktivitas bisnis sekaligus memberikan peluang investasi di kawasan yang memiliki pertumbuhan ekonomi pesat.

"The Hive @ K Town Boulevard dirancang sebagai ruko modern tiga lantai yang mendukung berbagai jenis usaha, mulai dari kuliner, retail, hingga layanan profesional," kata Deputy Chief Operating Officer Lippo Karawang, Fritz Atmodjo, Selasa (31/3).

Dia melanjutkan, setiap unit dilengkapi dengan sejumlah fitur yang didesain untuk meningkatkan fleksibilitas ruang, seperti triple key, alfresco area, serta rooftop terrace yang dapat dimanfaatkan sebagai area tambahan untuk aktivitas bisnis.

Selain itu, setiap lantai unit juga dilengkapi dengan kamar mandi untuk menunjang kenyamanan operasional usaha. Pada lantai dasar juga tersedia backyard yang dapat digunakan sebagai area servis atau ruang pendukung lainnya.

Produk baru ini hadir dengan desain model Teraza, yang tersedia dalam dua pilihan tipe, yaitu standard dan corner dengan ukuran 5 x 13 meter dan 8 x 13 meter.

Dengan konsep desain modern serta lokasi strategis di jantung kawasan Lippo Karawang, ruko ini menawarkan fleksibilitas bagi pemilik untuk menjalankan usaha maupun memaksimalkan potensi investasi.

Fritz Atmodjo mengatakan, kawasan Lippo Karawang terus berkembang menjadi pusat aktivitas hunian dan bisnis yang semakin hidup.