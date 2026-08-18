LippoLand Hadirkan RX Tower Perluas Konsep Urban Living di Jantung Lippo Village CBD

jpnn.com - Respons pasar terhadap konsep hunian terintegrasi mendorong LippoLand melanjutkan pengembangan hunian vertikal di kawasan Lippo Village. Setelah UX Tower di URBN X terjual habis, LippoLand menghadirkan RX Tower sebagai hunian terbaru yang memperluas konsep urban living di jantung Lippo Village CBD.

RX Tower merupakan bagian dari Urban Quarter at Lippo Village, kawasan yang dikembangkan dengan mengintegrasikan hunian, pendidikan, kesehatan, komunitas, serta berbagai fasilitas penunjang kehidupan urban.

CEO LippoLand David Iman Santosa mengatakan, keberhasilan UX Tower menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem kehidupan.

“Melalui RX Tower, kami melanjutkan konsep tersebut dengan menghadirkan lingkungan yang menghubungkan hunian dengan berbagai kebutuhan masyarakat urban, mulai dari bekerja, belajar, menjaga kesehatan hingga membangun komunitas,” ujar David dalam keterangannya, Selasa (18/8).

Urban Quarter dikembangkan dengan empat elemen utama, yakni Knowledge, Health, Community dan Living. Ekosistem ini mencakup lingkungan pendidikan dan medical and life sciences seperti UPH, UPH Medical, serta Mochtar Riady Institute of Nano-Technology (MRIN).

Dari sisi kesehatan, kawasan tersebut terhubung dengan Siloam Hospitals. Sementara itu, fasilitas publik dan komersial seperti Community Plaza dan Citywalk Elvee melengkapi kebutuhan sosial dan aktivitas sehari-hari penghuni.

Konsep tersebut menempatkan hunian sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas. Dengan berbagai fungsi yang berada dalam satu kawasan, urban living tidak hanya dimaknai sebagai tempat tinggal, tetapi juga lingkungan yang mendukung kualitas kehidupan penghuninya.

Konsep urban living tersebut diterapkan di URBN X melalui perpaduan private spaces dan community spaces. RX Tower menawarkan pilihan unit dengan konfigurasi dua hingga empat ruang, sementara fasilitas kawasan dirancang untuk menunjang aktivitas penghuni di luar unit.