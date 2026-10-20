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LippoLand Meluncurkan Brentwood Villas di OAZE Cikarang, Harga Mulai Rp1,86 Miliar

LippoLand Meluncurkan Brentwood Villas di OAZE Cikarang, Harga Mulai Rp1,86 Miliar
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LippoLand meluncurkan Brentwood Villas di OAZE Cikarang yang merupakan hunian tiga lantai dengan harga mulai Rp1,86 miliar. Foto dok. LippoLand

jpnn.com, JAKARTA - LippoLand meluncurkan Brentwood Villas OAZE Cikarang, hunian tiga lantai yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan keluarga lintas generasi.

Mengusung konsep arsitektur modern dengan tata ruang fleksibel, hunian itu ditawarkan dengan harga khusus peluncuran mulai Rp1,86 miliar.

Kehadiran Brentwood Villas menjadi bagian dari upaya LippoLand menjawab perubahan kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang tidak hanya mengutamakan luas bangunan, tetapi juga kenyamanan, privasi, dan fleksibilitas ruang bagi setiap anggota keluarga.

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“Kami ingin menghadirkan pilihan hunian yang memadukan fungsi, kenyamanan, dan kualitas lingkungan, sekaligus mengakomodasi kebutuhan keluarga lintas generasi,” kata Deputy COO Lippo Cikarang Lukas Budi Setiawan, Selasa (20/10).

Pengembangan proyek tersebut juga sejalan dengan pertumbuhan Cikarang sebagai salah satu pusat industri dan ekonomi di koridor timur Jakarta.

Aktivitas kawasan industri yang terus berkembang turut mendorong kebutuhan hunian dengan aksesibilitas memadai serta fasilitas penunjang kehidupan keluarga.

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Lukas mengatakan kebutuhan hunian masyarakat terus mengalami perubahan seiring perkembangan gaya hidup dan dinamika keluarga.

Pengembangan properti saat ini tidak cukup hanya mengedepankan desain arsitektur maupun luas bangunan, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan penghuni dalam jangka panjang.

LippoLand meluncurkan Brentwood Villas di OAZE Cikarang yang merupakan hunian tiga lantai dengan harga mulai Rp1,86 miliar.

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