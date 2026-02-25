LippoLand Perkuat Kawasan Hunian Terpadu Lewat Pengembangan Lippo Karawang

jpnn.com, KARAWANG - LippoLand melalui Lippo Karawang mengambil bagian aktif dalam merespons dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Terlebih, Karawang kian mempertegas posisinya sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Sepanjang 2025, realisasi investasi daerah ini melampaui target, mencapai Rp 70,77 triliun atau 102 persen dari target Rp 69,30 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karawang, Iwan Ridwan F menyatakan capaian tersebut mencerminkan daya saing Karawang yang tetap kuat di tingkat nasional.

Pertumbuhan didukung konektivitas infrastruktur yang makin terintegrasi. Akses Tol Jakarta-Cikampek, layanan Kereta Cepat Whoosh, kedekatan dengan bandara dan pelabuhan, serta dukungan Terminal Petikemas Dawuan dan Terminal Barang Klari, Karawang memiliki ekosistem industri dan logistik yang kompetitif.

Kondisi tersebut mendorong ekspansi sektor manufaktur, logistik, dan perdagangan dalam skala besar.

Efek berganda dari pertumbuhan investasi terlihat pada meningkatnya serapan tenaga kerja dan mobilitas profesional.

Aktivitas ekonomi yang semakin dinamis turut mendorong kebutuhan akan hunian yang tidak hanya nyaman, tetapi juga terintegrasi dengan fasilitas pendidikan, komersial, dan gaya hidup.

"Menjawab perkembangan tersebut, LippoLand melalui Lippo Karawang memperkenalkan SilverTree Collection, yang terdiri dari tipe Silver Beta Livin (mulai dari Rp 382 juta, cash keras, exclude PPN) dan TreeTops Livin, dengan harga mulai dari Rp 632 juta (cash keras, exclude PPN)," ungkap Deputy Chief Operating Officer Lippo Karawang, Fritz Atmodjo dalam keterangan resmi, Rabu (25/2).