LippoLand Perkuat Kontribusi Penyediaan Hunian Terjangkau melalui HWB Purwakarta

jpnn.com, JAKARTA - LippoLand berkomitmen mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat.
Di tengah masih besarnya tantangan backlog perumahan di Indonesia, LippoLand memandang perlunya pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam pengembangan hunian terjangkau.
Sejalan dengan visi tersebut, LippoLand bersama mitra lokal mengembangkan Hunian Warisan Bangsa (HWB) Purwakarta, sebuah kawasan hunian modern yang dikembangkan melalui KSO Hunian Warisan Bangsa dan diperkuat oleh Program Kemitraan UMKM LippoLand.
Kolaborasi itu dirancang untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif, mendorong partisipasi pelaku usaha lokal, serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.
Sejak diperkenalkan pada Desember 2025, HWB Purwakarta menawarkan skema pembiayaan yang terstruktur dan terjangkau, dengan cicilan mulai dari Rp 600 ribu per bulan dan nominal cicilan flat selama 40 bulan.
"Skema ini memberikan kepastian bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan para pekerja di kawasan industri, khususnya di wilayah Purwakarta dan sekitarnya," kata Manajemen HWB Purwakarta dalam pernyataan resminya, Senin (23/2).
Manajemen HWB Purwakarta menambahkan, respons pasar terhadap proyek ini menunjukkan hasil yang sangat positif.
Saat acara peluncuran tahap pertama yang diselenggarakan pada Sabtu (14/2), lebih dari 1.000 unit hunian berhasil terjual habis (sold out).
