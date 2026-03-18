JPNN.com » Kriminal » Lirabica Kecam Penyiksaan Kucing dan Pengeroyokan oleh YouTuber

Lirabica Kecam Penyiksaan Kucing dan Pengeroyokan oleh YouTuber

Lirabica Kecam Penyiksaan Kucing dan Pengeroyokan oleh YouTuber
Finalis Miss Earth 2019 yang juga pencinta hewan, Lirabica. Foto: koleksi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Miss Earth 2019 Lirabica menanggapi laporan warga Arcadia Batuceper, Tangerang, terkait penyiksaan kucing dengan cara dimasukan ke dalam karung serta pengeroyokan terhadap warga pemilik kucing oleh YouTuber @wahyu_kandacong.

Menurutnya, tindakan tersebut sangatlah kejam dan tidak manusiawi.

“Saya mengecam keras tindakan keji yang terjadi di Arcadia Batuceper Tangerang oleh YouTuber @wahyu_kandacong, pengeroyokan terhadap warga pemilik kucing serta memasukan kucing kedalam karung atas tindakan jahat tersebut korban, yakni warga Arcadia telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Tangerang Kota," katanya.

Lirabica mengaku sudah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar pelaku kejahatan tersebut segera ditindaklanjuti.

Lirabica juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kepolisian republik Indonesia yang akan menindak tegas pelaku kejahatan.

“Saya, Lirabica bersama tim dan seluruh masyarakat Indonesia tidak akan tinggal diam jika ada kezaliman terhadap mahluk Allah. Indonesia adalah negara yg bermartabat dan berempati. Presiden kita adalah penyayang hewan dan sosok yang sangat mulia yang sangat perduli terhadap kesejahteraan hewan. Jadi, jangan ada yang coba-coba berbuat kejahatan terhadap mahluk Allah yang lemah,“ tutupnya. (rhs/jpnn)

Miss Earth 2019 Lirabica mengecam penyiksaan kucing dan pengkeroyokan oleh YouTuber di Tangerang.


Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

