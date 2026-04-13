menu
JPNN.comJPNN.com
Lirabica Miss Earth 2019 Protes Cara Penanganan Ikan Sapu-sapu di Jakarta

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Miss Earth 2019 Lirabica. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Penanganan ikan sapu-sapu di Jakarta Pusat mendadak jadi sorotan publik setelah Miss Earth 2019 Lirabica melontarkan kecaman keras terhadap tindakan yang dinilai kejam.

Dia menyoroti langkah yang dilakukan Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang dianggap menggunakan cara kejam dalam mengatasi populasi ikan tersebut.

Lirabica menilai tindakan tersebut mencerminkan kurangnya empati terhadap makhluk hidup.

Baca Juga:

Dia menegaskan bahwa masih banyak pendekatan yang lebih manusiawi dan beradab tanpa harus menyakiti atau membunuh.

Tidak hanya itu, dia juga menyinggung berbagai persoalan besar di Jakarta yang menurutnya jauh lebih mendesak untuk ditangani. Mulai dari persoalan sampah, banjir, hingga premanisme dinilai lebih krusial dibandingkan tindakan terhadap ikan sapu-sapu.

"Saya mengecam keras tindakan kejam yang terjadi pada hari Jumat, 10 April 2026, ikan sapu-sapu yang dibunuh secara kejam, dijaring, dipatahkan, dimasukkan ke karung, dan dikubur. Masih banyak cara yang lebih beradab dan berempati tanpa menyakiti bahkan membunuh sesama makhluk ciptaan Allah," ujar Lirabica dalam pernyataannya, Senin (13/4).

Baca Juga:

Sebagai pencinta dan aktivis hewan, Lirabica menegaskan dirinya tidak akan tinggal diam.

Lirabica bahkan membuka peluang untuk berkolaborasi dengan berbagai organisasi pencinta hewan di Indonesia serta pemerintah guna mendapat solusi yang lebih bijak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI