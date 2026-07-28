Lisa BLACKPINK Hadirkan Unsur Budaya Lewat SaWaDiKa

jpnn.com, BANGKOK - Penyanyi Lisa BLACKPINK kembali menyapa penggemar lewat karya solo terbaru.

Pemilik nama lengkap Lalisa Manobal itu resmi merilis single berjudul SaWaDiKa pada Jumat (4/9).

Dilansir dari Billboard, SaWaDiKa menjadi single terbaru Lisa sekaligus lagu pembuka untuk EP Press Play yang akan datang.

Single tersebut menandai kembalinya Lisa BLACKPINK dengan musik rap yang energik. Lagu yang diproduksi oleh Thom Bridges itu mengusung musik dengan dominasi bass dan beat yang kuat.

Judul 'SaWaDiKa' sendiri berasal dari ungkapan bahasa Thailand 'sawatdee ka' yang berarti 'halo'. Lagu tersebut juga menjadi cara Lisa BLACKPINK membawa unsur identitas dan budaya asalnya ke dalam karya solo terbaru.

Video musik SaWaDiKa turut mengambil lokasi di Bangkok, Thailand. Visual tersebut menampilkan sejumlah lokasi di Bangkok, termasuk Stasiun Hua Lamphong, kawasan Soi Charoen Khet 1, hingga museum seni kontemporer Dib Bangkok.

Dalam video musiknya, Lisa BLACKPINK tampil dengan sejumlah busana bergaya high-fashion. Dia juga memperlihatkan koreografi energik bersama para penari latar dalam visual yang penuh aksi.

Salah satu penampilan Lisa dalam video musik itu bahkan mengusung nuansa yang terinspirasi dari Muay Thai. Penampilannya tersebut memperkuat konsep SaWaDiKa yang tidak hanya menonjolkan sisi rap Lisa, tetapi juga akar budayanya.