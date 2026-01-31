Lisa Blackpink Jalani Syuting Film Extraction: Tygo di Kota Tua hingga Tangerang

jpnn.com, JAKARTA - Syuting film laga Korea berjudul “Extraction: Tygo” yang dibintangi Lisa Blackpink dan aktor Ma Dong Seok berlangsung di sejumlah lokasi di Indonesia.

Proses pengambilan gambar ini akan berakhir pada akhir Maret. Adapun lokasi syuting dilakukan di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Sejumlah titik yang digunakan sebagai lokasi syuting antara lain kawasan Kota Tua dan Kastil Batavia, Gedung CTC Jakarta Pusat, Jembatan Baru Jakarta Barat, Muara Baru Jakarta Utara, Cikini Hospital, Depok, hingga Tangerang.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa Jakarta terbuka bagi produksi film internasional sebagai bagian dari upaya memperkuat posisinya sebagai kota global.

Dia menilai kehadiran produksi film asing dapat memberikan dampak positif bagi citra ibu kota.

Selama proses syuting, kawasan Kota Tua ditutup sementara pada 28–29 Januari 2026.

Lisa Blackpink dilaporkan mengunjungi kawasan bersejarah tersebut yang menjadi salah satu lokasi utama pengambilan gambar film.

Sementara itu, di Tangerang, ruas Jalan KS Tubun ditutup hingga 31 Januari 2026.