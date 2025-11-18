Lisa Mariana Akhirnya Muncul, Kuasa Hukum Bahas Status Tersangka

jpnn.com, BANDUNG - Selebgram Lisa Mariana akhirnya muncul ke Mapolda Jawa Barat setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus video asusila.

Dia datang untuk memenuhi panggilan penyidik Direktorat Siber Polda Jabar pada Selasa (18/11).

Tiba sekitar pukul 13.20 WIB, Lisa Mariana tampak mengenakan kemeja putih dan celana cokelat, sambil menjinjing tas hitam.

Mantan model tersebut datang didampingi tim kuasa hukumnya, John Boy Nababan.

Kuasa hukum mengatakan, kedatangan Lisa Mariana yakni sebagai saksi, bukan tersangka seperti yang disampaikan polisi.

"Jadi, mungkin ada kekeliruan yang disampaikan humas. Mungkin saat itu (humas) spontanitas. Sebab, apa yang disampaikan humas berbeda dengan keterangan Lisa saat BAP," kata John Boy Nababan di Mapolda Jabar, Selasa (18/11).

Menurutnya, pihaknya sudah bersurat ke Bidpropam Polda Jabar terkait penetapan tersangka kliennya.

John Boy Nababan menilai, seharusnya surat penetapan tersangka itu dikirimkan kepada Lisa Mariana.