menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Lisa Mariana Beri Dukungan untuk Ressa Rossano

Lisa Mariana Beri Dukungan untuk Ressa Rossano

Lisa Mariana Beri Dukungan untuk Ressa Rossano
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Lisa Mariana dan Ressa Rossano. Foto: Instagram/lisamarianaaa

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana memberi dukungan kepada Ressa Rossano yang berjuang mendapatkan pengakuan dari Denada.

Hal tersebut disampaikannya saat bertemu dalam program Haha Hihi di Trans TV baru-baru ini.

"Kita support Ressa buat lebih baik lagi, semangat Ressa," kata Lisa Mariana.

Baca Juga:

Mantan model itu kemudian memuji sikap Ressa Rossano setelah bertemu.

Lisa Mariana menilai pria yang mengaku sebagai anak kandung Denada itu sangat baik hati.

"Ressa anaknya sopan banget," puji perempuan yang pernah berkasus dengan Ridwan Kamil itu.

Baca Juga:

Oleh sebab itu, Lisa Mariana pun memberi pujian untuk ibu angkat yang membesarkan Ressa Rossano.

"Bagus pendidikan ibu," tambahnya.

Selebgram Lisa Mariana memberi dukungan kepada Ressa Rossano yang berjuang mendapatkan pengakuan dari Denada.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI