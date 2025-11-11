menu
Lisa Mariana dan F Tersangka Video Asusila

Lisa Mariana dan F Tersangka Video Asusila
Selebgram Lisa Mariana. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polda Jawa Barat menetapkan dua orang tersangka, yaitu Lisa Mariana (LM) dan F dalam kasus video asusila yang sempat beredar luas di media sosial.

Penetapan status tersangka terhadap keduanya merupakan hasil dari proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jabar.

"Kemudian yang menjadi tersangka ini akan diperiksa saat itu ada saudara LM dan F alias Tato. Ini merupakan hasil daripada upaya penyidikan yang sudah dilakukan,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan di Bandung, Selasa (11/11).

Menurut Hendra, dari hasil gelar perkara yang dilakukan kembali oleh penyidik siber, disimpulkan bahwa keduanya secara sadar melakukan perekaman terhadap aktivitas asusila tersebut.

“F alias Tato ini pemeran pria. Jadi, mereka berdua sadar dan merekam,” katanya.

Terkait kemungkinan adanya video lain, Hendra menyebut hal itu masih dalam proses pendalaman oleh penyidik.

“ini didalami dari keterangan tersangka dan saksi ada informasi seperti itu,” ujarnya.

Ia menegaskan penahanan terhadap kedua tersangka akan dilakukan setelah pemeriksaan tambahan dari saksi ahli selesai dilakukan.

F alias Tato dan Lisa Mariana sadar merekam saat melakukan hubungan seksual. Video asusila mereka tersebar luas.

