Lisa Mariana Ditetapkan Sebagai Tersangka, Kubu Ridwan Kamil Berkomentar Begini
jpnn.com, BANDUNG - Selebgram Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Ridwan Kamil.
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pun menjadwalkan pemeriksaan Lisa Mariana sebagai tersangka pada Senin (20/10/2025).
Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar merespons baik keputusan penyidik Bareskrim Polri tersebut.
Hal itu, menurutnya sekaligus membuktikan bahwa upaya kliennya menempuh jalur hukum pada koridor yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Sejak awal kami mendukung dan mempercayai bareskrim bekerja secara profesional untuk menangani kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan LM terhadap klien kami. Penetapan tersangka LM membuktikan bahwa upaya klien kami dalam mencari kebenaran dan keadilan berada di jalur yang benar, relevan, dan tidak mengada-ada dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” kata Muslim saat dikonfirmasi.
Dia pun mengungkapkan apresiasi kinerja Bareskrim terkait penetapan Lisa sebagai tersangka.
Menurutnya, Bareskrim sudah bekerja secara profesional dalam menindaklanjuti laporan kliennya, memeriksa saksi-saksi, hingga upaya-upaya menghimpun barang bukti dalam kasus ini, termasuk lewat test DNA terhadap Lisa, anaknya CA, dan Ridwan Kamil sendiri.
“Penetapan tersangka LM membuktikan bahwa apa yang selama ini disampaikan oleh LM terbukti mengandung kebohongan belaka dan fitnah yang keji terhadap klien kami dan telah merusak nama baik klien kami di mata publik,” ungkapnya.
Pihak Ridwan Kamil berkomentar usai Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemara nama baik dirinya oleh Mabes Polri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jadi Tersangka Laporan Ridwan Kamil, Lisa Mariana Diperiksa Hari Ini
- Lisa Mariana Diperika Sebagai Tersangka Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Hari Ini
- Hari Ini, Lisa Mariana Diperiksa Bareskrim Polri
- Lisa Mariana Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil, Hari Ini Dipanggil Bareskrim
- Hari Ini Lisa Mariana Diperiksa sebagai Tersangka
- Lisa Mariana Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil