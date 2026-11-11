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Lisa Mariana Ditipu Mantan Karyawan, Rugi Hingga Rp1 Miliar

Lisa Mariana Ditipu Mantan Karyawan, Rugi Hingga Rp1 Miliar
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Lisa Mariana. Foto: Instagram/lisamarianaaa

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Lisa Mariana mengaku menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh mantan karyawannya.

Akibat kejadian tersebut, dia bahkan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah.

"Rp 1 miliar," kata Lisa Mariana saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

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Mantan model itu menjelaskan penipuan terjadi pada usaha pemotongan ayam yang didirikan bersama keluarga.

Menurut Lisa Mariana, mantan karyawan melancarkan aksi penipuan secara berkala dengan modus bukti transfer palsu.

"Pelakunya ada tiga, (kejadian) kurang dari satu tahun," jelas selebgram yang pernah bermasalah dengan Ridwan Kamil itu.

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Lisa Mariana sempat mencari keberadaan pelaku penipuan melalui pengumuman di akun Instagram miliknya.

Dia juga sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Selebritas Lisa Mariana mengaku menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh mantan karyawannya. Akibat kejadian tersebut, dia bahkan mengalami kerugian

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