Lisa Mariana: Doakan Saja yang Baik-baik
jpnn.com, BANDUNG - Selebgram Lisa Mariana akhirnya datang ke Mapolda Jawa Barat setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus video asusila.
Tidak banyak bicara, dia hanya memohon doa agar masalah yang dihadapi bisa segera selesai.
"Permisi ya, kasih jalan. Doakan saja ya yang baik-baik," kata Lisa Mariana pada Selasa (18/11).
Model yang berseteru dengan Ridwan Kamil itu datang untuk memenuhi panggilan penyidik Direktorat Siber Polda Jabar pada Selasa (18/11) sekitar pukul 13.20 WIB.
Saat tiba, Lisa Mariana terlihat mengenakan kemeja putih dan celana cokelat, sambil menjinjing tas hitam.
Mantan model tersebut datang didampingi tim kuasa hukumnya, John Boy Nababan.
Kuasa hukum mengatakan, kedatangan Lisa Mariana yakni sebagai saksi, bukan tersangka seperti yang disampaikan polisi.
"Jadi, mungkin ada kekeliruan yang disampaikan humas. Mungkin saat itu (humas) spontanitas. Sebab, apa yang disampaikan humas berbeda dengan keterangan Lisa saat BAP," kata John Boy Nababan.
