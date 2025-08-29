Lisa Mariana Ingin Tes DNA Ulang, Ridwan Kamil: 1.000 Persen Hasilnya Sama

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons soal permintaan selebgram Lisa Mariana untuk melakukan tes DNA ulang.

Dia menyakini melakukan pemeriksaan di tempat lain pun hasilnya tetap sama.

Selain itu, dia juga menghormati hasil tes DNA yang dilakukan oleh Pusdokkes Polri yang hasilnya adalah CA tidak memiliki hubungan biologis dengan dirinya.

“Mau di mana saja, 1.000 persen hasilnya sama,” ujarnya.

Ridwan mengaku lega bisa membuktikan dirinya bukanlah ayah kandung CA sebagaimana yang dituduhkan Lisa.

“Secara umum, saya juga sudah lega, ya. Fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah, yaitu tes DNA,” ujarnya.

Adapun hari ini, Ridwan Kamil diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan terkait laporannya terhadap Lisa Mariana soal dugaan pencemaran nama baik.

Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana ke Dittipidsiber Bareskrim Polri pada 11 April 2025 atas dugaan pencemaran nama baik.