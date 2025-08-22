Lisa Mariana Jalani Pemeriksaan di KPK, Ini yang Dibawa

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan pada Jumat (22/8).

Perempuan yang berseteru dengan Ridwan Kamil itu datang demi menjadi saksi terkait kasus dugaan korupsi salah satu bank daerah periode 2021-2023.

Menjelang pemeriksaan, Lisa Mariana memastikan bakal kooperatif memberi keterangan.

“Saya bakal kooperatif menjelaskan sedetail-detailnya," kata Lisa Mariana, Jumat (22/8).

Perempuan berusia 25 tahun itu didampingi oleh kuasa hukum saat mendatangi KPK.

Selain itu, Lisa Mariana mengaku membawa sejumlah berkas terkait pemeriksaan kasus tersebut.

“Berkas ada," ucap model dewasa itu.

Sebelumnya, Lisa Mariana melalui akun miliknya di Instagram, mengungkap bahwa dirinya dipanggil oleh KPK.