Lisa Mariana Masih Menunggu Hasil Tes DNA dengan Ridwan Kamil

Selebgram Lisa Mariana menjalani pengambilan sampel DNA di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengumuman hasil tes DNA dari Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sangat dinantikan oleh kedua pihak.

Meski tes DNA telah dilakukan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan sejak Kamis (7/8), hasil tersebut belum terungkap.

Kuasa hukum Lisa Mariana, Johnboy Nababan mengatakan pihaknya masih menantikan hasil tes DNA yang bakal disampaikan oleh Bareskrim.

"Kalau dari Lisa, menunggu dari Bareskrim,” kata Johnboy Nababan dalam tayangan Intens Investigasi, Senin (18/8).

Menurutnya, Lisa Mariana tetap yakin bahwa putrinya merupakan anak dari Ridwan Kamil.

Akan tetapi, kepastian tersebut harus menunggu hasil tes DNA yang kemungkinan diumumkan Agustus 2025 ini.

"Kalau feeling seorang ibu, Lisa masih yakin," tambahnya.

Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sudah menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8) lalu.

