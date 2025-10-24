Lisa Mariana Penuhi Panggilan Pemeriksaan, Kuasa Hukum Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Mantan model majalah dewasa, Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri, Jumat (24/10).

Dia diperiksa sebagai tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil.

Tak sendirian, Lisa Mariana didampingi oleh tim kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

"Sesuai yang permohonan kami untuk diundur, di-reschedule tanggal 24, maka hari ini saya, kami, mendampingi klien saya Lisa Mariana untuk memberi keterangan untuk permasalahan laporan dari Pak Ridwan Kamil sendiri," ujar kuasa hukum Lisa Mariana, Jhonboy Nababan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Dia mengaku tak menyiapkan apa pun untuk kliennya menjalani pemeriksaan hari ini.

Dia hanya memastikan bahwa Lisa Mariana akan kooperatif dengan proses hukum yang berjalan.

"Kalau yang kami siapkan tidak ada, karena hari ini ya cuman dimintain keterangan untuk sebagai tersangka, ya mungkin nanti kita dengar karena kami menghargai semua proses yang ada di kepolisian, kami kooperatif," tutur Jhonboy Nababan.

Sementara itu, Lisa Mariana tampak tak banyak berkomentar saat ditanyai awak media.