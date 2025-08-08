menu
Lisa Mariana Ternyata Menangis Saat Jalani Tes DNA, Ini Sebabnya

Selebgram Lisa Mariana menjalani pengambilan sampel DNA di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana mengaku sedih saat menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8).

Sebab, dia tidak tega melihat anaknya, CA yang juga menjalani tes, menangis ketika disuntik.

“Agak mellow saja karena anak sekecil itu ditusuk jarum. Jadi, agak nangis,” kata Lisa Mariana dilansir Antara.

Kuasa hukum Lisa Mariana, Bertua Hutapea mengatakan CA menangis ketika disuntik untuk tes DNA sampel darah.

Menurutnya, Lisa Mariana turut meneteskan air mata ketika putrinya menangis.

“Ketika darah CA diambil, dia menangis. Itulah Lisa Mariana memperjuangkan hak identitas anaknya,” ucap Bertua Hutapea.

Proses tes DNA yang dijalani Lisa Mariana dan anaknya yakni mengambil dua sampel, yakni air liur serta darah.

Setelah menjalani tes DNA, Lisa Mariana meyakini bahwa hasil tes bakal berpihak padanya.

