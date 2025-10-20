Lisa Mariana Tidak Hadiri Pemeriksaan Sebagai Tersangka, Ini Sebabnya
jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana tidak menghadiri pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (20/10).
Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Lisa Mariana, Jhonboy Nababan
“Tidak hadir. Diundur pekan depan,” kata Jhonboy Nababan dilansir Antara, Senin (20/10).
Menurutnya, Lisa Mariana tidak bisa datang karena sedang sakit.
Kuasa hukum pun bakal menyampaikan permohonan penundaan pemeriksaan pada Bareskrim Polri.
“Saya hadir pukul 14.00 WIB. Lisa tidak hadir,” tambahnya.
Adapun Lisa Mariana telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil.
Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol Rizki Agung Prakoso mengatakan bahwa Lisa Mariana akan diperiksa sebagai tersangka pada Senin (20/10).
Selebgram Lisa Mariana tidak menghadiri pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (20/10).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Lisa Mariana Ditetapkan Sebagai Tersangka, Kubu Ridwan Kamil Berkomentar Begini
- Jadi Tersangka Laporan Ridwan Kamil, Lisa Mariana Diperiksa Hari Ini
- Lisa Mariana Diperika Sebagai Tersangka Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Hari Ini
- Hari Ini, Lisa Mariana Diperiksa Bareskrim Polri
- Lisa Mariana Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil, Hari Ini Dipanggil Bareskrim
- Hari Ini Lisa Mariana Diperiksa sebagai Tersangka