Lisa Mariana Tidak Hadiri Pengumuman Hasil Tes DNA Hari Ini, Pengacara Ungkap Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana dipastikan tidak akan hadir dalam agenda pengumuman hasil tes DNA antara dirinya dan Ridwan Kamil.
Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum Lisa Mariana, Jhonboy Nababan saat mewakili kliennya hadir di Bareskrim.
Jhonboy menjelaskan Lisa Mariana tidak bisa hadir karena harus menghadiri pekerjaan.
"Kan, ini sudah dikuasakan oleh kuasa hukumnya," kata Jhonboy, Rabu (20/8).
Jhonboy memastikan ketidakhadiran kliennya bukan karena enggan menghadapi hasil tes DNA.
Namun, agenda yang dijalankan perempuan yang mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil tersebut tidak bisa ditinggalkan.
"Jadi, bukannya enggak mau hadir, cuma memang karena ada pekerjaan yang enggak bisa ditinggalkan," tuturnya.
Terlebih dari itu, Jhonboy menyatakan pihaknya enggan berspekulasi soal pengumuman hasil tes DNA.
Lisa Mariana dipastikan tidak akan hadir dalam agenda pengumuman hasil tes DNA antara dirinya dan Ridwan Kamil.
