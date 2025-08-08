menu
Lisa Mariana Yakin Hasil Tes DNA Memperkuat Klaimnya Soal Ridwan Kamil

Lisa Mariana Yakin Hasil Tes DNA Memperkuat Klaimnya Soal Ridwan Kamil
Selebgram Lisa Mariana. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta, kemarin.

Begitu pula Lisa Mariana dan anaknya yang berinisial CA. Mereka telah melakukan tes DNA.

Ditanyai kemungkinan hasil tes DNA tak sesuai klaimnya, Lisa Mariana memberikan jawaban tegas.

"Enggak mungkin (tidak terbukti)," ujar Lisa Mariana di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/8).

Sementara itu, kuasa hukum Lisa Mariana, Johnboy Nababan mengatakan pihaknya memercayakan hasil tes DNA itu kepada pihak kepolisian.

"Jadi begini, hasil itu kan kita harus menghargai dari kepolisian, tidak boleh diintervensi. Yang jelas kami masih yakin kinerja polisi profesional untuk masalah tes DNA tersebut," tuturnya.

Menurut dia, hasil tes DNA itu akan menjadi jawaban akhir dari polemik antara kliennya dengan Ridwan Kamil.

"Harapannya yang terbaik karena ini kan sudah final untuk permasalahan LM dengan RK, sudah final," ucap Johnboy Nababan.

