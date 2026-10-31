Lisda Hendrajoni: Anak Berkebutuhan Khusus Berhak Meraih Masa Depan
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni menghadiri pertunjukan drama musikal anak berkebutuhan khusus bertajuk Aku Hanya Kupu-Kupu Kecil, yang digelar di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
Turut hadir Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq.
Pertunjukan yang diinisiasi Komunitas Aku Menari tersebut menghadirkan kisah perjuangan, harapan, dan proses tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus.
Kehadiran Lisda Hendrajoni yang akrab disapa Bunda Lisda menjadi bagian dari perhatian terhadap pemenuhan hak anak dan penyandang disabilitas, terutama dalam memperoleh kesempatan pendidikan, pengembangan bakat, serta penerimaan sosial yang setara.
Bunda Lisda memandang bahwa anak berkebutuhan khusus tidak boleh dinilai semata-mata dari keterbatasan yang dimiliki.
Mereka mempunyai potensi besar yang dapat terus berkembang apabila mendapatkan dukungan, kepercayaan, dan kesempatan dari keluarga maupun lingkungan sekitarnya.
“Setiap anak dilahirkan dengan keistimewaannya masing-masing. Anak-anak berkebutuhan khusus juga mempunyai mimpi, cita-cita, dan masa depan yang harus didukung bersama. Jangan pernah membatasi harapan mereka hanya karena kondisi yang berbeda,” ujar Lisda.
Menurutnya, penampilan anak-anak berkebutuhan khusus dalam pertunjukan tersebut menjadi pengingat penting bahwa kemampuan seseorang tidak selalu dapat diukur melalui standar yang sama.
Lisda Hendrajoni menghadiri pertunjukan drama musikal anak berkebutuhan khusus di Taman Ismail Marzuki.
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