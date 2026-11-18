jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Lisda Hendrajoni mendapat kepercayaan masuk Panitia Ad Hoc MPR yang bertugas mempersiapkan proses konstitusional pengisian kekosongan jabatan Wapres RI sisa masa jabatan 2024–2029.

Nama Lisda tercantum sebagai satu dari tiga perwakilan NasDem. Selain Lisda, dua nama lainnya ialah Sugeng Suparwoto dan Rudianto Lallo.

Ketiganya diusulkan bergabung dalam Panitia Ad Hoc yang beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi dan kelompok DPD di MPR RI.

Lisda menilai keterlibatannya dalam Panitia Ad Hoc merupakan kehormatan sekaligus amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kepercayaan yang diberikan Fraksi Partai NasDem harus dijawab dengan kerja sungguh-sungguh, penuh kehati-hatian, serta berpedoman pada konstitusi. Kami ingin memastikan seluruh tahapan berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Lisda.

Menurut Lisda, pengisian jabatan wakil presiden bukan sekadar agenda politik, melainkan bagian dari mekanisme ketatanegaraan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan nasional, stabilitas pemerintahan, dan kepastian hukum.

“Kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas segala kepentingan politik. Setiap keputusan yang dihasilkan harus memiliki landasan konstitusional yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia,” kataya.

Lisda juga menekankan pentingnya semangat persatuan, komunikasi antarlembaga, serta sikap kenegarawanan seluruh unsur fraksi dan kelompok DPD dalam MPR RI agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung demokratis dan bermartabat.