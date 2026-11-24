jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Lisda Hendrajoni mendapat apresiasi di tingkat nasional.

Politisi perempuan asal Sumatera Barat yang akrab disapa Bunda Lisda tersebut dianugerahi Inspiring Women Award 2026 – Legislative Category oleh Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI).

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka peringatan satu dekade PPLIPI yang berlangsung di Convention Hall Gedung SMESCO, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (23/11).

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Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Umum PPLIPI Indah Wardatul Asriah sebagai bentuk apresiasi terhadap kiprah perempuan inspiratif yang memberikan kontribusi melalui bidang profesinya masing-masing.

Lisda Hendrajoni menjadi salah satu dari empat tokoh perempuan yang menerima penghargaan kategori legislatif, bersama Atalia Praratya, Dwita Ria Gunadi dan Marlyn Maisarah.

Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas kiprah Bunda Lisda sebagai wakil rakyat, terutama dalam memperjuangkan isu kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta kepentingan masyarakat kelompok rentan.

Bagi Lisda, penghargaan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian sekaligus mendorong semakin banyak perempuan Indonesia agar berani mengambil peran strategis dalam pembangunan bangsa.

“Alhamdulillah, penghargaan ini bukan semata-mata tentang pencapaian pribadi, melainkan sebuah amanah dan motivasi untuk terus berbuat lebih banyak bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan, anak-anak dan mereka yang membutuhkan perhatian kita,” ujar Lisda.