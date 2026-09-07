Lisda Hendrajoni Salurkan Bantuan Atensi Kemensos Rp563 Juta ke Pesisir Selatan

jpnn.com - PESISIR SELATAN — Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Atensi Kemensos) kepada 233 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Pesisir Selatan, Sabtu (5/9).

Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp563.099.476. Bantuan diberikan dalam berbagai bentuk, mulai dari modal usaha, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga alat bantu bagi penyandang disabilitas.

Program tersebut disalurkan melalui kerja sama dengan Sentra Terpadu Inten Soeweno Kementerian Sosial RI.

Hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan H. Zainal Arifin, perwakilan Sentra Terpadu Inten Soeweno Kemensos RI Pepi Rubyanti, Kepala Dinas Sosial P3A Pessel Ilham Rahmansyah, Wali Nagari Salido Roni, sejumlah pejabat eselon III, serta ratusan penerima manfaat.

"Tugas saya adalah memperjuangkan agar anggaran dari pusat bisa turun sebanyak-banyaknya ke Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Pesisir Selatan,” kata Lisda.

Menurutnya, bantuan yang diterima masyarakat tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diharapkan menjadi modal untuk meningkatkan kemandirian penerima manfaat.

Baca Juga: Keberpihakan Lisda Hendrajoni kepada Rakyat Miskin Diganjar Penghargaan

“Saya pesan kepada Bapak dan Ibu penerima manfaat, pergunakanlah bantuan ini sebaik-baiknya. Jadikan ini sebagai modal agar bisa bangkit, pulih, dan mandiri secara ekonomi,” ujarnya.

Suasana hangat terlihat ketika Lisda menyerahkan bantuan modal usaha berupa mesin jahit kepada salah seorang penerima manfaat.