Listrik Kereta

jpnn.com - Saya ke IKN lagi Selasa kemarin –setelah lebih dua tahun tidak ke sana. Di IKN saya mendengar terjadinya kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur.

Tulisan tentang IKN pun saya hentikan di alinea kedua. Ada yang mengganjal di hati: medsos menggambarkan seolah mobil listrik jadi penyebabnya. Padahal, mobil mogok di perlintasan kereta sudah ada sejak sebelum lahirnya mobil listrik. Jelaslah mobil apa pun bisa mogok di mana pun.

Baca Juga: Buku Kriminalisasi

Tentu saya tidak mengulas kecelakaannya sendiri. Anda sudah well informed –melebihi saya. Begitu banyak wanita yang meninggal lantaran gerbong paling belakang khusus untuk wanita.

Dulu, sebelum ada mobil listrik, ketika ada mobil mogok di atas rel kereta api, juga muncul "salah tuduh" seperti sekarang. Kala itu dimunculkan teori induksi. Yakni, kata teori yang tidak jelas asal-usulnya itu, listrik dari kereta "nyetrum" mobil yang di atas rel.

Kini pun pendapat seperti itu muncul lagi. Seolah listrik dari kereta mengganggu listrik mobil listrik. Mobil pun mogok di atas rel. Padahal, sudah lama ada penegasan ilmiah: mobil mogok di atas rel akibat induksi itu takhayul logika. Derajatnya hanya sedikit di atas takhayul ini: makhluk halus penunggu perlintasan itu minta makanan berupa bunga –mungkin bunga deposito.

Baca Juga: Guru Bimbel

Menurut literatur, penyebab mogoknya mobil di atas rel kebanyakan akibat kepanikan sopir. Terutama karena ingin mengejar waktu sempit sebelum palang perlintasan menutup. Ditambah kondisi perlintasan itu sendiri: relnya di atas gundukan atau jarak rel dan aspal sudah menganga.

Penyebab lain: aki 12 volt di mobil itu sudah waktunya diganti; tapi masih dipertahankan. Di semua mobil –mobil listrik maupun bensin– terdapat aki 12 volt. Di mobil listrik, aki 12 volt itu tidak dipakai untuk menjalankan roda mobil.