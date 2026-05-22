Listrik Mati Total, Pekanbaru Gelap Gulita

Jemaat gereja di Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru beribadah dengan penerangan seadanya. Foto: source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Seluruh wilayah di Kota Pekanbaru mengalami pemadaman listrik Jumat (22/5) malam.

Pemadaman mendadak itu terjadi mulai sekitar pukil 19.00 WIB.

Kondisi tersebut membuat sejumlah permukiman hingga jalan-jalan utama gelap gulita akibat terhentinya pasokan listrik dari PLN.

Pantauan di salah satu kawasan perumahan di Pekanbaru, lampu penerangan rumah dan lingkungan padam secara bersamaan. Hanya cahaya dari kendaraan serta sumber penerangan darurat yang terlihat menerangi sekitar lokasi.

Langit malam tampak lebih gelap dari biasanya karena minimnya pencahayaan dari permukiman warga.

Pemadaman listrik ini menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu.

Sejumlah warga mengaku kesulitan menjalankan aktivitas rumah tangga, sementara sebagian lainnya memilih menunggu di luar rumah sambil menanti pasokan listrik kembali normal.

“Mati total. Hanya berdiam diri di rumah,” kata Jesica.

