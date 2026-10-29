Listrik Mikrohidro Bantu Warga Muara Enim Kembangkan Produk Kopi hingga Olahan Stroberi

jpnn.com, PALEMBANG - Pemanfaatan energi terbarukan di Dusun Rantau Dedap, Desa Segamit, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, tak hanya membantu memenuhi kebutuhan listrik warga.

Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) juga mendukung pengembangan usaha berbasis hasil pertanian yang berpotensi meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

Program yang didukung PT Pertamina Patra Niaga Refinery Unit Plaju atau Kilang Plaju melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tersebut memanfaatkan aliran air sebagai sumber energi listrik bagi masyarakat setempat.

PLTMh berkapasitas 12 kWh itu memberikan manfaat bagi sekitar 50 kepala keluarga atau 175 jiwa. Selain digunakan untuk menerangi rumah, listrik juga menunjang fasilitas umum, seperti lampu jalan dan tempat ibadah.

Ketersediaan energi turut membuka peluang bagi warga untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Biji kopi diolah menjadi Kopi Muara Cawang, kentang dijadikan donat, sedangkan stroberi dikembangkan menjadi selai.

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Pengolahan tersebut menjadi salah satu upaya memaksimalkan potensi lokal agar hasil pertanian tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan wisata Danau Deduhuk dan Rantau Dedap juga berpotensi memperoleh dukungan dari ketersediaan energi tersebut.

Pjs Area Manager Communication, Relations & CSR Kilang Plaju Perliansyan mengatakan pemanfaatan energi terbarukan perlu memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk dalam membuka peluang usaha.