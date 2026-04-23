Listrik Padam di Sejumlah Wilayah Jakarta, PLN Ungkap Penyebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah wilayah di DKI Jakarta mengalami pemadaman listrik pada Kamis (23/4) siang.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya Haris Andika membenarkan bahwa saat ini terjadi pemadaman di sejumlah wilayah.

“Terjadi gangguan suplai listrik yang berdampak di beberapa wilayah Jakarta. PLN fokus lakukan upaya penormalan,” kata Haris dalam keterangan resmi, Kamis (23/4)..

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui kondisi layanan kelistrikan disebut dapat disampaikan melalui aplikasi PLN Mobile dan Contact Center PLN 123.

Adapun, imbas pemadaman listrik ini dirasakan salah seorang warga yang tinggal di Rusun Pasar Rumput, Manggarai, Jakarta Selatan, Sintami.

Dia menyebutkan pemadaman listrik terjadi sekitar pukul 10.55 WIB. Saat itu dirinya sedang memasak untuk makan siang, tetapi tiba-tiba listrik di rusunnya padam.

“Lagi mau masak, trus listrik pada padam. Padahal saya pakai kompor listrik,” ungkapnya.

Sementara itu, salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) salah satu kementerian, Amelia juga turut merasakan mati listrik.