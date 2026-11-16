Listrik Padam di Stasiun LRT Manggarai, Pramono Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menanggapi soal pemadaman listrik di Statiun LRT Manggarai, Jakarta Selatan pada Sabtu (14/11).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo pun meminta agar kejadian tersebut tidak kembali terulang di seluruh stasiun.

Terlebih, dua stasiun di rute tersebut dalam waktu dekat akan dibuka.

Politikus PDI Perjuangan itu meminta sebelum stasiun itu dibuka, dilakukan pengecekan kembali agar kejadian seperti di Stasiun LRT Manggarai tak terulang.

“Saya sudah meminta untuk bisa melihat secara langsung persoalan blackout yang terjadi dua hari lalu. Yang penting, yang seperti ini gak boleh terulang lagi,” kata Pramono di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin.

Adapun dua stasiun rute LRT Kelapa Gading-Manggarai yang belum beroperasi adalah Stasiun Proklamasi dan Stasiun Matraman.

Menurut dia, dalam waktu dekat dua stasiun tersebut akan difinalisasi, sehingga dia meminta agar keamanan dan kenyamanan stasiun tersebut dipastikan dengan baik.

“Ketika semuanya sudah dibuka, sekaligus menyelesaikan yang di bawah agar transportasi di Jakarta berjalan dengan normal, itu akan segera kami lakukan,” ujarnya.