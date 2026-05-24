Listrik Sumatra Sempat Blackout, Bareskrim Lakukan Penyelidikan
jpnn.com - Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri turun tangan menyelidiki penyebab "blackout" atau pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah di Sumatra pada Jumat (22/5).
Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Moh. Irhamni menyebut tim Dittipidter Bareskrim dikerahkan ke titik putus sambungan Sutet 175-176 Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi pada Minggu (24/5/2026).
"Tim polisi menyelidiki penyebab blackout yang terjadi di beberapa wilayah Sumatra," kata Irhamdi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Jenderal polisi bintang satu itu mengatakan dalam penyelidikan tersebut Tim Dittipidter Bareskrim Polri didampingi oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri dan PLN.
"Tim melakukan pengecekan ke lokasi hari ini. Bareng bukti berupa konduktor yang putus dibawa ke Puslabfor Bareskrim dan Litbang PLN untuk diperiksa lebih lanjut," ujarnya.
Menurut dia, dari hasil pemeriksaan awal belum ditemukan indikasi adanya kesengajaan yang menyebabkan pemadaman listrik massal di wilayah Sumatra.
"Sejauh ini belum ditemukan indikasi kesengajaan manusia dalam putusnya konduktor itu," ungkapnya.
Pemadaman listrik massal terjadi di Sumatra pada Jumat (22/5) sejak pukul 18.44 WIB.
Bareskrim Polri turun tangan menyelidiki penyebab 'blackout' atau pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah di Sumatra pada Jumat (22/5).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ketua DPD RI Sultan Minta PLN Gerak Cepat Pulihkan Gangguan Listrik di Sumatra
- Rudi Hartono Bangun DPR Soroti Pemadaman Listrik di Sejumlah Wilayah Sumatra
- 5 Berita Terpopuler: PPPK Butuh Jaminan Pensiun, Perlu Kementerian Khusus, Pemerintah Merespons Begini
- Pemilik THM New Zone Medan Ditangkap Bareskrim Polri terkait Narkoba
- Tak Hanya Warga, Wako Agung Ikut Merugi Gegara Listrik Padam, Puluhan Ikan Koi Mati
- Yulisman DPR Soroti Kasus Pemadaman Listrik di Sejumlah Wilayah Sumatra