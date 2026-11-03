Listyo Sigit Dkk Dikenakan Pasal Makar? Ini Kata Menko Yusril

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan belum menemukan pidana makar terkait yang dilakukan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta ASN dan EH.

Yusril menjelaskan sejauh ini penyidik kepolisian masih mengenakan pasal terkait dengan penyadapan dan intersepsi serta Undang-undang ITE.

"Kami ingin memastikan bahwa sampai sejauh ini pasal-pasal yang digunakan adalah pasal-pasal penyadapan dan intersepsi baik di dalam KUHP maupun di dalam UU ITE dan sama sekali tidak digunakan pasal-pasal yang terkait dengan makar," ujar Yusril di Trinity Tower, Jakarta Selatan, pada Selasa (3/12).

Baca Juga: Konon Begini Konstruksi Listyo Sigit Cs Menyadap Nomor Telepon Prabowo dan Seskab Teddy

Dia menjelaskan untuk pasal-pasal tentang makar itu diatur secara spesifik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan tiga kategori.

Pertama adalah makar terhadap Presiden Republik Indonesia, makar terhadap pemerintah, dan kegiatan makar untuk memisahkan sebagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

“Di samping itu ada pasal-pasal lain, tetapi merupakan termasuk juga makar yang tidak ada kaitannya dengan pihak asing dan sebagainya, tetapi sampai sejauh ini tidak atau tidak ada indikasi-indikasi ke arah sana,” jelasnya.

Untuk saat ini, pasal yang dikenakan kepada para tersangka seluruhnya adalah mengenai penyadapan.

“Sejauh ini mengenai tindakan penyadapan itu sendiri merupakan suatu tindak pidana baik di dalam KUHP maupun di dalam Undang-Undang ITE,” tutur eks Mensesneg itu.