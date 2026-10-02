Listyo Sigit Jadi KSP, Efriza Bongkar Sinyal Politik Prabowo Soal Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute Efriza menilai penunjukan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menjadi salah satu poin penting dalam membaca arah reshuffle Presiden Prabowo Subianto.

Listyo sebelumnya menjabat Kapolri dan kerap diasosiasikan sebagai figur yang dekat dengan Presiden Joko Widodo.

"Penempatan Listyo sebagai KSP membuat narasi bahwa Prabowo sedang membersihkan orang-orang Jokowi tidak bisa dibaca secara sederhana," kata Efriza.

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Menurut dia, pergantian dari Kapolri ke KSP bukan berarti Listyo dikeluarkan dari lingkar pemerintahan.

Justru, Listyo tetap berada pada posisi strategis yang berhubungan langsung dengan kerja Presiden.

"Prabowo tidak sekadar melihat latar belakang kedekatan politik seseorang. Dia juga melihat kebutuhan pemerintahan," ujarnya.

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Efriza menilai pengalaman Listyo di bidang keamanan dan koordinasi antarlembaga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penempatan tersebut.

Terlebih, posisi KSP berkaitan dengan pengawalan program dan arahan strategis Presiden.