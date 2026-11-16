Listyo Sigit Juga Sadap Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, untuk Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ikut menjadi korban penyadapan yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dkk.

Hal itu dibenarkan Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto.

"Benar, artis RA dan NS juga masuk daftar penyadapan," kata Suhermanto kepada wartawan, Minggu (15/11/2026).

Baca Juga: Prabowo Tahu Disadap dari Laporan Kapolri Jenderal Suyudi

Temuan ini menambah daftar pihak yang menjadi korban penyadapan Listyo Sigit dkk.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11), Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap sejumlah target penyadapan selain Presiden Prabowo Subianto.

"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik," kata Suyudi di kompleks Senayan, Kamis (12/11).

Baca Juga: Bukti Omongan Megawati soal Listyo Sigit Prabowo

Selain itu, Suyudi mengungkap beberapa target lain dalam penyadapan tersebut. Sigit dkk juga melakukan penyadapan terhadap gubernur hingga internal Polri sendiri.

"Gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, serta mahasiswa," imbuhnya.