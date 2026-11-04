Listyo Sigit Terseret Kasus Penyadapan Prabowo, Mahfud MD: Gila!

jpnn.com - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD melontarkan kritik tajam setelah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Mahfud mengaku tidak habis pikir dengan dugaan keterlibatan Listyo Sigit dalam perkara tersebut. Menurut dia, Listyo sebelumnya justru mendapat banyak penghargaan dan pujian dari Presiden Prabowo.

Hal itu disampaikan Mahfud melalui akun X miliknya, @mohmahfudmd, Rabu (4/11).

Dia mengingatkan bahwa Listyo merupakan Kapolri dengan masa jabatan terlama. Listyo juga pernah menerima penghargaan Bintang Mahaputera.

Bahkan, Presiden Prabowo sempat memujinya karena dinilai mampu menggerakkan jajaran Polri dalam program penanaman jagung.

"Listyo Sigit, Kapolri terlama, pernah mendapat Bintang Mahaputera, dipuji oleh Presiden karena bisa mengerahkan Polri menanam jagung, bahkan oleh pimpinan Komisi III disebut polisi terbaik sepanjang sejarah ternyata jadi TSK sebagai pelaku kejahatan terjahat di sepanjang sejarah Polri yakni menyadap kepala negaranya sendiri. Gilaaaa," tulis Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu kemudian menyinggung sejumlah pejabat yang sebelumnya mendapat kepercayaan dan pujian dari Prabowo, tetapi belakangan berhadapan dengan proses hukum.

Salah satunya mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang terseret dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).