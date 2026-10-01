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Listyo Sigit Titip Amanah Besar Kepada Kapolri Suyudi

Listyo Sigit Titip Amanah Besar Kepada Kapolri Suyudi
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Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) dan Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto, di Istana Negara, pada Kamis (1/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pesan dan amanah khusus kepada Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto.

Listyo berharap Suyudi dapat menjaga amanah besar sebagai pimpinan Polri dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dia menilai Suyudi merupakan sosok pekerja keras yang memiliki kreativitas dan integritas.

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Hal itu dikatakan usai pelantikan Suyudi sebagai Kapolri dan Listyo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, di Istana Negara, pada Kamis (1/10).

“Saya mengenal beliau karena kebetulan kami pernah berkoordinasi di wilayah yang hampir sama,” ucap Listyo.

Namun, secara khusus saya mengenal beliau adalah seorang pekerja keras dan tentunya banyak kreativitas serta integritas,” lanjutnya.

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Untuk itu, dia berharap Suyudi mampu membawa institusi Polri terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Apalagi dihadapkan dengan situasi dan kondisi global yang tentunya membuat dinamika tantangan tugas juga semakin kompleks,” kata dia.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pesan dan amanah khusus kepada Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto.

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