jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Pengelola Little Siam di Milenial Park Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, Banten, terus berupaya mengembangkan kawasan komersial itu sebagai destinasi wisata yang menawarkan lebih dari sekadar suasana khas Tailan.

Setelah peresmian Si Mian Fo, pengelola Little Siam berencana memperluas aktivitas di destinasi baru itu dengan menghadirkan lebih banyak tenant kuliner, hiburan, dan kegiatan masyarakat.

General Manager Sales & Marketing PIK2 Kevin Samantha mengatakan Little Siam dirancang sebagai tempat yang dapat dikunjungi masyarakat untuk berbagai kebutuhan.

Di Little Siam, pengunjung tidak hanya bisa menikmati arsitektur khas Tailan, tetapi juga mengikuti kegiatan dan menikmati fasilitas yang tersedia di kawasan tersebut.

“Sebenarnya selain ada patung Si Mian Fo dan delapan patung dewa-dewi lainnya, kami juga berharap kawasan ini nantinya bisa menjadi tempat kuliner atau food and beverage dan hiburan,” ujarnya.

Menurut Kevin, pengelola Little Siam akan terus mendorong para pemilik unit komersial untuk segera membuka usaha. Harapannya, langkah tersebut membuat pilihan kuliner dan aktivitas pengunjung semakin beragam.

Kevin menambahkan pengelola juga menyiapkan kegiatan-kegiatan baru sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya tarik Little Siam.

Meski demikian, pihaknya tidak menetapkan angka khusus terkait target kunjungan dalam waktu dekat.