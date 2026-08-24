Little Siam PIK2 Bawa Vibes Bangkok Lebih Dekat, Merasakan Thailand Tanpa Naik Pesawat

jpnn.com, TANGERANG - Ada satu hal yang mudah membuat orang teringat akan Bangkok.

Deretan bangunan penuh ornamen, warna keemasan yang mencolok, beragam kuliner, kawasan belanja, dan jalan khusus pedestrian yang ramai hingga malam sudah menjadi ciri khas suasana ibu kota Thailand itu.

Pengalaman seperti itulah yang kini dihadirkan ke Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) melalui Little Siam. Berlokasi di Milenial Park PIK2, Little Siam dikembangkan sebagai kawasan komersial tematik berkonsep Thailand Shopping Street.

Karakter Thailand di Little Siam PIK2 sudah cukup terasa melalui bentuk bangunan. Fasadnya dibuat dengan sentuhan arsitektur Negeri Gajah Putih.

Ornamen keemasan menghiasi bagian atap dan tepian bangunan, sedangkan deretan rukannya membentuk koridor panjang yang mengingatkan pada kawasan belanja tematik.

Bagian tengahnya dibuat dalam konsep semi-outdoor mall dan dilengkapi atap kaca transparan. Artinya, kawasan Little Siam PIK2 memang tidak sekadar disiapkan untuk mereka yang datang dengan tujuan berbelanja.

Nantinya, pengunjung bisa berjalan santai, mencari makanan, nongkrong di coffee shop, bertemu teman, atau menghabiskan waktu bersama keluarga.