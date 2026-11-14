Little Siam PIK2 Berpotensi Jadi Pusat Kuliner & Gaya Hidup Baru, Ini Keistimewaannya

jpnn.com, TANGERANG - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) di Tangerang, Banten, selalu menghadirkan lokasi unggulan yang menawarkan konsep unik.

Salah satunya ialah Little Siam di kawasan Milenial Park PIK2 yang mengusung konsep pusat komersial dengan memadukan pengalaman kuliner, belanja, rekreasi, dan budaya dalam satu destinasi.

Bertema Thailand Shopping Street, Little Siam PIK2 dikembangkan untuk menghadirkan kawasan yang tidak sekadar menjadi lokasi usaha, tetapi juga tempat masyarakat menghabiskan waktu bersama keluarga maupun komunitas.

Konsep tersebut terlihat dari desain fasad bangunan bernuansa Tailan serta penerapan semi-outdoor mall yang dilengkapi atap kaca transparan.

Desain tersebut memberikan suasana berbeda bagi pengunjung yang ingin menikmati makanan, berbelanja, atau sekadar bersantai di kawasan tersebut.

Marketing Director PIK2 Lucia Aditjakra menuturkan Little Siam dirancang agar aktivitas komersial bisa berjalan beriringan dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya.

“Kami ingin menghadirkan tempat yang memiliki beragam pilihan usaha sekaligus memberikan alasan bagi orang untuk datang dan kembali berkunjung,” kata Lucia.