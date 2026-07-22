LiuGong Mulai Pembangunan Indonesia Green Smart Industrial Park

jpnn.com, KARAWANG - LiuGong resmi memulai pembangunan Indonesia Green Smart Industrial Park di Kawasan Industri Karawang Artha Industrial Hill, Jawa Barat.

Prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) dihadiri Chairman of Guangxi LiuGong Group Co., Ltd. dan Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. Zheng Jin; Vice Chairman and President of Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. Luo Guobing; Vice President of Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd. Yuan Shiguo, Xiao Xiaolei, dan Deng Tao; President Director LiuGong Machinery Indonesia Levi Lin; Vice President Director LiuGong Machinery Indonesia Li Yuedong; serta President Director LiuGong Finance Indonesia Zhao Lei.

Sejumlah perwakilan kementerian dan pemerintah daerah Indonesia turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap proyek strategis tersebut.

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Di antara para tamu undangan hadir Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian Setia Diarta, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi Edy Junaedi, serta Bupati Karawang Aep Syaepuloh.

Selain itu juga hadir Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Novyan Bakrie serta Hang Yajuan sebagai perwakilan China Chamber of Commerce in Indonesia. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan dukungan kuat pemerintah Indonesia terhadap investasi strategis yang memperkuat daya saing sektor manufaktur nasional.

Fasilitas ini ditargetkan mulai beroperasi pada paruh pertama 2027 dan akan menjadi pabrik pertama di Indonesia yang didedikasikan untuk produksi alat berat elektrik.

Kehadiran pabrik tersebut akan memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi LiuGong untuk kawasan Asia Pasifik, sekaligus secara bertahap memasok produk ke pasar Amerika Utara dan Eropa. Proyek ini juga akan mendorong peningkatan penggunaan komponen lokal, memperkuat kolaborasi rantai pasok, serta mengembangkan talenta industri guna mendukung strategi hilirisasi nasional dan percepatan pembangunan ekosistem alat berat di Indonesia.

Chairman of Guangxi LiuGong Group Co., Ltd. dan Guangxi LiuGong Machinery Co., Ltd., Zheng Jin mengatakan Indonesia Green Smart Industrial Park merupakan wujud komitmen jangka panjang LiuGong terhadap pasar Indonesia.