Live and Loud, Album Perdana dari Catzy

jpnn.com, JAKARTA - Band pop punk asal Pekalongan, Catzy terus membuktikan keseriusan berkarya di kancah musik.

Setelah merilis single Bad Better dan Hell'o, Catzy yang baru terbentuk setahun lalu itu kini merilis debut album yang berjudul Live and Loud.

Grup yang digawangi oleh Shofia (vokal), Maruf (gitar), Syauqi (bass), dan Hakim (drum) itu merekam album berisi enam lagu di Ruang Tengah Studio, Pekalongan.

Album berisi dua single yang sudah dirilis sebelumnya, Hell’o dan Bad Better, ditambah dengan Kill ‘em All, Back to Home, Nervous, serta satu-satunya lagu yang berlirik bahasa Indonesia, Utara.

Live and Loud dipilih sebagai judul album karena bagi Catzy hal itu mempunyai arti untuk 'tetap bersuara dengan keras melalui musik - musik yang kami buat, entah dalam sisi religius maupun sudut pandang sosial'.

Hal tersebut menandakan bahwa musik dapat menjadi wadah kegelisahan serta luapan emosi manusia.

Gaya bermusik Catzy dalam album yang rekaman drum yang dilakukan di Winsome Studio, Solo itu masih tidak beranjak dari apa yang ditawarkan pada dua single sebelumnya, pop punk dengan permainan breakdown yang heavy ala band hardcore.

Selama pengerjaan album, personel Catzy banyak mendengarkan musik dari Black Sabbath, Scowl, Blitz, dan Dead Sara yang secara sadar maupun tidak mempengaruhi proses rekamannya.