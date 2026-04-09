Live Kontroversial, Jungkook BTS Mengaku Salah, Lalu Minta Maaf

Jungkook BTS. Foto: diambil dari thepeninsula

jpnn.com, JAKARTA - Anggota termuda grup BTS, Jungkook meminta maaf kepada penggemar setelah siaran langsung yang dilakukannya menuai kontroversi.

Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui platform Weverse menyusul reaksi publik terhadap siaran yang berlangsung pada Februari 2026.

Dalam pernyataannya, Jungkook mengaku belum sepenuhnya memahami bagian mana dari tindakannya yang dianggap bermasalah oleh sebagian pihak.

Meski demikian, dia tetap menyampaikan penyesalan kepada para penggemar yang dikenal sebagai ARMY atas ketidaknyamanan yang timbul.

Dia menegaskan komitmennya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan berkomunikasi di ruang publik pada masa mendatang.

Jungkook juga menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin terlibat dalam perdebatan dengan pihak-pihak yang dinilai hanya berfokus pada kritik negatif.

Dia menilai setiap individu memiliki sisi manusiawi, termasuk dirinya yang tidak luput dari kekurangan.

Siaran langsung yang menjadi sorotan diketahui berlangsung pada 26 Februari dan berdurasi sekitar 88 menit.

