Live Streaming 16 Besar Volleyball World Championship 2025 China Vs Prancis

Live Streaming 16 Besar Volleyball World Championship 2025 China Vs Prancis

Live Streaming 16 Besar Volleyball World Championship 2025 China Vs Prancis
Kapten China Gong Xiangyu. Foto: volleyball world

jpnn.com - BANGKOK – Fase 16 Besar Volleyball World Championship 2025 Putri menyisakan setengah jalan.

Dari delapan pertandingan, empat di antaranya sudah menghasilkan pertemuan Belanda vs Jepang dan Italia vs Polandia di perempat final.

Kini tinggal menyisakan empat laga lagi di 16 Besar, yakni Amerika Serikat vs Kanada, Turki vs Slovenia, Brasil vs Republik Dominika, dan China vs Prancis.

Sesaat lagi, hadir laga China vs Prancis di Stadion Huamark, Bangkok.

Anda bisa menyaksikannya via live streaming di VBTV mulai pukul 17.00 WIB. (vw/jpnn)

Bagan Babak Gugur Volleyball World Championship 2025
Live Streaming 16 Besar Volleyball World Championship 2025 China Vs Prancisvolleyballworld

Volleyball World Championship 2025 tinggal menyisakan empat pertandingan lagi di 16 Besar. Cek di sini.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

